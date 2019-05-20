شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن القابضة للأدوية وشركاتها التابعة 7X معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934، وتتبع القابضة للأدوية حاليا، 11 شركة هى" سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات". " الخليج 365" ينشر أبرز 7 معلومات عن الشركات التابعة للقابضة. الخليج 365" ينشر أبرز 7 معلومات عن الشركات التابعة للقابضة. 1 - يتم إنتاج نحو 1200 مستحضر دوائى، ويصل عدد الأدوية التى تحقق خسائر 300 مستحضر. 2 - تسعى الشركة القابضة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والصحة إلى تحريك أسعار بعض المستحضرات. 3 - تصدر الشركات سنويا بنحو 300 مليون جنيه ويتم التصدير إلى السودان وليبيا والعراق والسعودية والصومال واليمن. Advertisements 4 - القيمة السوقية للأصول غير المستغلة تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، ومعظم الشركات تمتلك أصولا غير مستغلة . 5 - تسعى الشركة لفتح مصانع ادوية فى افريقيا اولها فى تشاد. 6 - أبرز الصعوبات التى تواجه الشركات تقادم الآلات وخطوط الإنتاج، وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وعدد من المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة. 7 - ديون الشركات التابعة تصل لنحو 3 مليارات جنيه ابرزها يخص المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن القابضة للأدوية وشركاتها التابعة 7X معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.