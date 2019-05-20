شكرا لقرائتكم قطاع "الاتصالات" أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 21:24

حققت بورصة قطر تراجعا في معدلات الاداء خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الأحد)، مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 55 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 23 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة أخرى، واستقرت أسهم 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 550 بليون ريال بزيادة 611 مليون نستبها 0.11 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 42 في المئة الى 234 مليون ريال في مقابل 388 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 39 في المئة الى 10.1 مليون سهم، في مقابل 17 مليوناً، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 35 في المئة الى 6317 صفقة في مقابل 9690 صفقات.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.02 في المئة ما يعادل نقطتان الى 9873 نقطة في مقابل 9872 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 4.13 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 7 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر الاتصالات بخسارة 0.84 في المئة الى 879 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الهابط 0.56 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر النقل 0.48 في المئة الى 2347 نقطة.

وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.26 في المئة، تلاه ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ بخسارة 0.04 في المئة، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم أقل خسارة نسبتها 0.01 في المئة.