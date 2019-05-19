«السعودية» تؤهل 527 طيارا وتبتعث 1132 متدربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أنهت الخطوط الجوية العربية السعودية تأهيل وتعيين 527 طيارا جديدا فيما ابتعثت 1132 متدرب طيران في 3 سنوات، في حين تستهدف توطين وظائف مساعد الطيار في بالكامل قبل نهاية العام المقبل.

وأوضحت الخطوط السعودية أمس، أنها أنهت إجراءات القبول النهائية لابتعاث أكثر من 400 متقدم لبرنامج الطيارين بفرعيه الطيران التجاري وعلوم الطيران، بعد أن اجتازوا اختبارات القبول الأولية للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «وظيفتك بعثتك»، والذي يعد العدد الأكبر في دفعة واحدة منذ بدء البرنامج قبل أكثر من عامين.

وأشارت إلى أنه تحت مظلة البرنامج يتلقى حاليا 476 طالبا يمثلون الدفعتين الأولى والثانية لبرنامج علوم الطيران والطيران التجاري في الخطوط السعودية تعليمهم في أفضل الجامعات وأكاديميات ومعاهد الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أتم 254 متدرب طيران المرحلة التعليمية والدراسة النظرية في هذه الأكاديميات والمعاهد بنجاح وعادوا إلى الوطن لخوض مرحلة التدريب النهائي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة، والتي تزخر بأفضل الإمكانات البشرية والتقنية وأجهزة محاكاة الطيران الحديثة.

تأهيل 159 خريجا

وأتمت الخطوط السعودية خلال العام الماضي تأهيل 159 خريج طيران، منهم 94 متدربا من الدارسين على حسابهم الخاص، و65 متدربا من مبتعثي المؤسسة قبل انطلاق برنامج وظيفتك بعثتك، وتم تعيينهم على وظائف مساعد طيار بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، فيما تم خلال الربع الأول من العام الحالي تأهيل 52 طيارا ومساعد طيار وبدؤوا عملهم على أسطول «السعودية»، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تأهيل وتعيين 527 طيارا جديدا ومساعد طيار سعوديين.

هدف استراتيجي

وأكد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر أن توطين وظائف الطيارين ومساعديهم على أسطول «السعودية» هدف استراتيجي للمؤسسة.

وقال «الخطوط السعودية وضعت الاستثمار في العنصر البشري المتمثل في شباب الوطن على رأس أولويات خطتها الاستراتيجية SV2020 ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها الناشئة عن التخصيص» .

Advertisements

وأضاف أن خطة المؤسسة لتوطين وظائف الطيارين ومساعديهم، وما يجري تنفيذه حاليا من برامج تدريب وتأهيل داخل وخارج المملكة، ستمكن الخطوط السعودية من توطين كل وظائف «مساعد طيار»، على جميع طائرات أسطولها، بما فيها الطائرات عريضة البدن بالكامل قبل نهاية العام المقبل، وفي الوقت نفسه رفع توطين وظائف الطيارين بنسبة غير مسبوقة.

30 % زيادة التوطين

وأوضح أن استقطاب وتأهيل هذه الأعداد من أبناء الوطن أفضى إلى ارتفاع عدد الطيارين والملاحين Cabin Crew في الخطوط السعودية خلال السنوات الأربع الماضية بأكثر من 30%، ليمثلوا حاليا ما نسبته 25% من إجمالي عدد موظفي المؤسسة ومجموعة شركاتها، في الوقت الذي يتواصل فيه استقطاب وتأهيل دفعات متتالية من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف كبرنامج الطيران التجاري وعلوم الطيران، وبرنامج الخدمة الجوية، حيث يجري استقطاب وتدريب دفعات متتالية من أبناء الوطن للعمل كملاحين ومضيفين جويين.

وتواصل الخطوط السعودية تنفيذ برنامج ابتعاث وتأهيل الطيارين والملاحين بأعداد غير مسبوقة في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول، حيث جرى تسلم أكثر من 80 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتوقع وصول مزيد من الطائرات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.

برنامج الابتعاث لدراسة الطيران

1132 متدربا في 3 دفعات خلال 3 سنوات

الدفعتان الأولى والثانية:

476 طالبا يتلقون تعليمهم بأفضل الجامعات وأكاديميات ومعاهد الطيران بالولايات المتحدة

254 متدربا أتموا المرحلة التعليمية والنظرية في الأكاديميات والمعاهد بنجاح وعادوا للوطن

402 متقدم لبرنامج الطيارين بفرعيه الطيران التجاري وعلوم الطيران

خلال 3 سنوات

تأهيل وتعيين 527 طيارا ومساعد طيار

185 طيارا

342 مساعد طيار

الربع الأول 2019

تأهيل وتعيين 52 طيارا ومساعد طيار

21 طيارا

31 مساعد طيار

* توطين وظيفة مساعد طيار بنسبة 100% قبل نهاية 2020