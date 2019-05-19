شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: لا خلاف مع السعودية حول سوق النفط ولم نناقش مشاركة إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، عقب لقاء عقده مع نظيره السعودى خالد الفالح، أنه لا خلافات مبدئية بين روسيا والمملكة حول قضية أسواق النفط.

وقال نوفاك بعد المحادثات، التى جرت اليوم الأحد فى مدينة جدة السعودية قبيل اجتماع للجنة المراقبة لمنظمة "أوبك" والدول المصدرة للنفط من خارجها، "عقدنا اليوم لقاء ثنائيا مع زميلى الوزير فالح، الذى أكد أن السعودية متمسكة بالاتفاقات التى تم التوصل إليها فى إطار الاتفاق الخاص بالنصف الأول من العام، ولهذا السبب ننظر نحن، أى روسيا والسعودية، بالدرجة الأولى، فى وضع الأسواق، وتقديرات الأوضاع الحالية من حيث معادلة الطلب والعرض، ومدى الالتزام بحجم الاحتياطات لمدة 5 سنوات، أى العوامل المحورية، التى تعد بالطبع أساسية، على الرغم من وجود عوامل أخرى تتميز بغموض أكبر. وسنأخذها أيضا بعين الاعتبار عند مراقبة الوضع"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم.

وتابع "نوفاك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تشعر بمخاوف من إمكانية تفاوض السعودية والولايات المتحدة، التفافا على الحكومة الروسية، حول زيادة توريدات النفط إلى السوق العالمية لتبديل الصادرات الإيرانية، "سنقوم الآن ببحث الأرقام الخاصة بتطبيق اتفاق أوبك + والتنبؤات للنصف الثانى من العام، لكن لا توجد أى خلافات حول المواقف المبدئية المتعلقة بالحفاظ على التنسيق وإمكانية إدارة حجم الإنتاج النفطى فى الاتجاهين".

وشدد نوفاك، على أن روسيا مستعدة لدراسة احتمال تخفيف مقتضيات الاتفاق حول الحد من حجم إنتاج النفط بين دول "أوبك +"، حال وجود عجز لهذا الخام فى السوق أو ارتفاع نسبة الطلب، فيما أشار إلى أن بلاده متمسكة بضرورة الالتزام ببنود الصفقة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى.

Advertisements

فيما أكد وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، أن اجتماع "أوبك" و"أوبك+" لم يناقش مشاركة إيران فى سوق النفط العالمية، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم.

وقال نوفاك للصحفيين عقب الاجتماع الوزارى للجنة مراقبة الإنتاج فى "أوبك" و"أوبك +"، "بالطبع ناقشنا الطلب والإمدادات فى الاجتماع اليوم، ولكن لم نناقش إمدادات إيران بشكل محدد، لا نرى أن هذا صحيح، فقط ناقشنا التوازن العام للإمدادات والطلب العالمى".

وأوضح نوفاك أن مخزون النفط العالمى حاليا أعلى بنحو 13 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات، مضيفًا "عندما نتحدث عن متوسط الخمس سنوات، فإن هناك 13 مليون برميل نفط أعلى منه، اليوم ناقشنا أن وتيرة الإنتاج زادت حاليا".

وتابع "ناقشنا فى اجتماع اليوم إمكانية العودة للامتثال بنسبة 100% من إنتاج النفط"، لافتا إلى أن الاجتماع "أوصى بمراقبة إضافية لسوق النفط، لكن مناقشة الأرقام وبشكل محدد فى يونيو"، فيما أعلن وزير وزير الطاقة السعودى خالد الفالح - فى وقت سابق من اليوم الأحد - أن الوضع فى سوق النفط العالمى لن يتأثر بالتطورات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.