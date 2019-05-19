شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في البحرين تتراجع 26 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 26 دقيقة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 20:31

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاحد) مسجلا الخسارة الثانية عل التوالي بنسبة 0.06 في المئة تعادل 0.89 نقطة، هبوطا الى 1398.69 نقطة في مقابل 1399.58 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 4.59 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 2.98 في المئة ما يعادل 22.28 نقطة الى 724.36 مقابل 746.64 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 12 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.62 مليون سهم في مقابل 1.89 مليون اليوم السابق بنسبة 15 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 238 ألف دينار في مقابل 320 ألفا اليوم السابق بنسبة 26 في المئة، نفذت من خلال 43 صفقة، وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.67 بليون دينار بخسارة 5.5 مليون دينار نسبتها 0.06 في المئة. جاء ذلك بعد تداول أسهم 6 شركات، ارتفعت شركة واحدة، وهبطت 5 شركات أخرى..

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 96 ألف دينار بحريني، شكلت 40 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 536 الف سهم، نفذت من خلال 14 صفقة.

وحل سهم الاهلي المتحد في صدارة الأسهم بسيولة متداولة بلغت 77 ألف دينار، نسبتها 32 في المئة، من تداول 800 ألف سهم نفذت من خلال 7 صفقات، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 64 ألف دينار، نسبتها 27 في المئة، من تداول 800 ألف سهم.