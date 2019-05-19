شكرا لقرائتكم بورصة "الكويت" تسجل تراجعاً في معدلات الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 26 دقيقة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 21:12

سجلت مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) تراجعا في مؤشراتها الثلاثة بنسب متباينة، صاحب ذلك تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 59 في المئة الى 19.3 مليون دينار في مقابل 47 مليونا لليوم السابق بينما تراجعت الكمية المتداولة 37 في المئة الى 85.3 مليون سهم في مقابل 136 مليوناً، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 19 في المئة الى 4005 صفقات في مقابل 4959 صفقة.



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وسجل مؤشر السوق الاول أكبر خسارة بين المؤشرات بنسبة 1.69 في المئة تعادل 103 نقاط الى 6005 نقاط في مقابل 6108 نقاط، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.24 في المئة تعادل 12 نقطة الى 4750 نقطة في مقابل 4762 نقطة لليوم السابق، وهبط مؤشر السوق العام 1.30 في المئة الى 5576 نقطة.

وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد استقرار سعر سهم «برقان» عند 649 فلس، من تداول 385 ألف سهم، بلغت قيمتها 250 ألف دينار من خلال 95 صفقة.

وسجل سهم «برقان» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 4.06 في المئة، هبوطا إلى 307 فلوس، من تداول 496 ألف سهم، قيمتها 153 ألف دينار، نُفذت من خلال 47 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.58 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.66 في المئة الى 650 فلس.