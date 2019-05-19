شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الفنزويلى: اقتصاد بلادنا ونفطها تحت الحصار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الفنزويلى مانويل كيفيدو، اليوم الأحد، إن الحكومة الأمريكية تفرض حصارا اقتصاديا وماليا على اقتصاد بلاده ونفطها.
وأضاف قبيل اجتماع وزارى لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها بما فيها روسيا فى مدينة جدة السعودية :"الحصار يولد اضطرابات فى تدفق إمدادات النفط إلى السوق العالمى، وكذلك يسبب أضرارا اقتصادية كبرى ومعاناة للشعب الفنزويلى".
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