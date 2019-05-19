شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الفنزويلى: اقتصاد بلادنا ونفطها تحت الحصار الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الفنزويلى مانويل كيفيدو، اليوم الأحد، إن الحكومة الأمريكية تفرض حصارا اقتصاديا وماليا على اقتصاد بلاده ونفطها.

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وأضاف قبيل اجتماع وزارى لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها بما فيها روسيا فى مدينة جدة السعودية :"الحصار يولد اضطرابات فى تدفق إمدادات النفط إلى السوق العالمى، وكذلك يسبب أضرارا اقتصادية كبرى ومعاناة للشعب الفنزويلى".