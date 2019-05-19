شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: عدة خيارات بشأن اتفاق النفط من بينها زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك اليوم الأحد، إن ثمة خيارات مختلفة أمام أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين بشأن اتفاق إنتاج النفط، من بينها زيادة الإنتاج فى النصف الثانى من العام.

وقال نوفاك إنه بحث الوضع فى السوق مع نظيره السعودى خالد الفالح وإن الطرفين ملتزمان بتنسيق الإنتاج.

وتناول نوفاك قضية النفط الملوث فى خط أنابيب دروجبا قائلا: "إن الإمدادات لبولندا من خلال الخط ستبدأ غدا الاثنين".