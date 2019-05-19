شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك التجاري الدولى يطالب بوضع أطر ممنهجة لزيادة الاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "CIB"، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، في فعاليات قمة "تحول أفريقيا" الخامسة، التي تُنظمها مؤسسة "Smart Africa"، في العاصمة الرواندية كيجالي، خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الجاري.

وانعقدت القمة الخامسة، برعاية كل من هيئة الجايكا اليابانية والبنك الدولي تحت شعار "تعزيز الاقتصاد الرقمي لأفريقيا"، وبحضور لفيف من زعماء القارة الإفريقية على رأسهم بول كاغامه، رئيس جمهورية رواندا، ورؤساء كينيا ومالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي.

وشارك عز العرب كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي تضم زعماء الدول المشاركين في القمة، حيث أكد "عز العرب"على أن الوقت مناسب الآن أمام الجميع للاستثمار في القارة السمراء، بإعتبارها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، لافتا إلى أهمية وضع أطر ممنهجة لتحقيق ذلك.

وأكد رئيس البنك التجاري الدولي على أهمية تقنية الـ "BlockChain"، بإعتبارها التكنولوجيا الأكثر أمانًا حتى الأن، مضيفًا أن هناك العديد من الدول الإفريقية بدأت في إستخدام تلك التقنية، كدولة سيراليون، بغرب قارة إفريقيا.

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كما أكد أن تقنية الـ "BlockChain" تمثل عصرًا جديدًا يضاهي اختراع الإنترنت سواء من حيث حفظ البيانات أو إجراء العمليات المصرفية والتعاملات بين العملاء والبنوك أو بين المؤسسات المصرفية وبعضها البعض.

وعلى هامش القمة وقع عز العرب مذكرة تفاهم مع سمارت أفريقيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبموجب المذكرة سيتعاون CIB مع Smart Africa لتعزيز وتطوير محو الأمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوعية والريادة الرقمية.

ويُذكر أن القمة الأولى "لتحول إفريقيا" كانت قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر 2013 تحت رعاية وبحضور رئيس رواندا وبمشاركة 7 رؤساء أفارقة آخرين هم: مالي، بوركينافاسو، السنغال، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، والجابون.

وخلال هذه القمة تم إطلاق مبادرة Smart Africa ، وهي مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة. كما يُذكر أن مصر قد انضمت إلى المبادرة في نوفمبر 2016.

وجاءت مشاركة عز العرب في المؤتمر تقديرًا لجهود البنك والتزامه بطرح المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، بالإضافة إلى دعمه المتواصل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "FinTech" فضلًا عن قيامه بتطوير الخدمات المصرفية فائقة الجودة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة العملاء.