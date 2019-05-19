شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يسجل ادنى مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس عند مستوى 1.06 درهم، مسجلا بذلك من ادنى مستوى له في عامين ونصف، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 1.08 درهم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1.04 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.09 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.04 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.08 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط