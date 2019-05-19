شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.69% بما يعادل 11.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 693.00 ، طيلة ثبات الدعم 650.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 640.00 ومستوى المقاومة 680.00 .