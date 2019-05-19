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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي استطاع به ان يغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو مستوى 33.70 ريال، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي للوصول لمستوى المقاومة 35 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 32.50 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 33.10 وبين مستوى المقاومة هو 34.30 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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