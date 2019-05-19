شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الكويت الدولي (KIB) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 268.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 206.94 إلى 330.14 ) ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -1.00 نقطة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 268.54 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 254.00 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 254.00 ومستوى المقاومة 268.54 .