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شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.49% بما يعادل 0.90 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 38.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 33.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.50 ومستوى المقاومة 38.00 .
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