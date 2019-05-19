شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يرتفع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 17.08 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 12.38 إلى 20.78) ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.08 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 16.21 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.21 ومستوى المقاومة 17.50 .