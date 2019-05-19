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شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع بعد استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (2190) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.89% بما يعادل 0.48 ريال ، أمام تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 13.32 ، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيدفع السهم للانخفاض من جديد ، وكسر خط الاتجاه التصحيحي الصاعد ، ليستهدف أولى مستويات الدعم 12.00 استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.50 .
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