شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة، اليوم الأحد، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه ،وذكرت الوزارة،عبر موقعها الإلكترونى، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.567% فيما بلغ أعلى عائد 17.642% وسجل أقل عائد 17.301%.

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وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.575%، في حين سجل أعلى عائد 17.61% وأقل عائد 17.1%.