الان تتابع الفالح: مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، إن مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة. وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن أعمال التخريب التي تعرضت لها محطتا ضخ النفط لم تؤثر على إمدادات السعودية.

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