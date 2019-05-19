الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8525.22 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 96.63 نقطة ليقفل عند مستوى 8525.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات اميانتيت، ومجموعة السريع، وأنعام القابضة، وولاء، وسافكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جازادكو, والشرقية للتنمية، وسويكورب وابل ريت, والدوائية, والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و7.54%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، والراجحي, واميانتيت, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 91.42 نقطة ليقفل عند مستوى 3398.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 169 صفقة.