كرتونة البيض تتراجع 9 جنيهات وانخفاض طفيف في أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض، تراجع بنحو 9 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 26 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تراجعت حاليا إلى نحو 30 جنيهًا، مقابل 39 و40 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن تراجعت، اليوم الأحد، لتسجل 28 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة مقابل 29 جنيهًا، لتباع في الأسواق بنحو 31 جنيهًا مقابل 32 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البلدي 4 جنيهات ليتراوح بين 32 و33 جنيهًا بالمزرعة مقابل 37 جنيهًا،...