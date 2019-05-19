شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تتصدر قائمة منتجى الذهب فى أفريقيا لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت غانا قائمة الدول الست الكبرى المنتجة للذهب في قارة إفريقيا بإجمالي إنتاج بلغ 158 طنًا في عام 2018، بعد ارتفاع إنتاج المعدن الأصفر فيها بنسبة بلغت 15.33% مقارنة بمثيله لعام 2017 بفضل عمليات التنقيب الجديدة وبدء استخراج الذهب من منجمي "واسا" و"برستيا".

وجاءت في المرتبة الثانية - حسبما أفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية - جمهورية السودان بإنتاج بلغ 127 طنًا، بينما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة، متخلية عن موقع الصدارة فى إنتاج الذهب الأفريقى، بإجمالى إنتاج وصل إلى 119 طنًا، بتراجع بلغت نسبته 13.14% مقارنة بإنتاجها للعام 2017، وحلت مالى فى المرتبة الرابعة يفصلها فارق كبير عن الدول الثلاث الأولى، بإنتاج بلغ 49 طنًا، تلتها غينيا بإنتاج بلغ 47 طنًا، فيما أتت بوركينا فاسو فى المرتبة السادسة بإنتاج بلغ 44 طنًا في عام 2018.

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وبسبب تراجع الإنتاج في القارة السمراء، لم تظهر أي دولة إفريقية منذ عام 2014 ضمن قائمة الدول الخمس الكبار المنتجة للذهب على مستوى العالم.

وتحتل الصين، منذ العام 2010، صدارة قائمة الدول المنتجة للذهب على مستوى العالم بإنتاج وصل إلى 389 طنا العام الماضي بعد أن حققت رقما قياسيا في عام 2016 بإنتاج بلغ 453 طنا.. وتتقدم الصين بهذا الحجم من الإنتاج على أستراليا (312 طنًا)، وروسيا (311 طنًا)، والولايات المتحدة الأمريكية (212 طنًا) وكندا (187 طنًا).

جدير بالذكر أن الدول الست الرئيسية المنتجة للذهب في قارة إفريقيا سجلت إنتاجا، في عام 2018، بلغ 544 طنًا فقط أي ما يمثل نحو 16% من إنتاج المعدن الأصفر في العالم.