شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 2071 سيارة فيرارى فى الصين بسبب أكياس هوائية معيبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "فيرارى" سوف تستدعى 2071 سيارة فى الصين بسبب أكياس هوائية المعيبة.
وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الأحد، أن الاستدعاء الذى يبدأ أول يوليو المقبل، يشمل 2071 سيارة فيراري مستوردة تم تصنيعها فى الفترة بين 8 أبريل 2013 و 28 نوفمبر 2017.
وأضافت المصلحة أن الأكياس الهوائية للمقاعد الأمامية التي تنتجها الشركة اليابانية "تاكاتا" والمستخدمة فى السيارات المذكورة تحتوي على وحدات نفخ معيبة يمكن أن تتلف وتسبب إصابات.
ومن المقرر أن تقوم الشركة باستبدال الأكياس الهوائية المعيبة مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 2071 سيارة فيرارى فى الصين بسبب أكياس هوائية معيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.