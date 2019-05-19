شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 2071 سيارة فيرارى فى الصين بسبب أكياس هوائية معيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن شركة "فيرارى" سوف تستدعى 2071 سيارة فى الصين بسبب أكياس هوائية المعيبة.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الأحد، أن الاستدعاء الذى يبدأ أول يوليو المقبل، يشمل 2071 سيارة فيراري مستوردة تم تصنيعها فى الفترة بين 8 أبريل 2013 و 28 نوفمبر 2017.

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وأضافت المصلحة أن الأكياس الهوائية للمقاعد الأمامية التي تنتجها الشركة اليابانية "تاكاتا" والمستخدمة فى السيارات المذكورة تحتوي على وحدات نفخ معيبة يمكن أن تتلف وتسبب إصابات.

ومن المقرر أن تقوم الشركة باستبدال الأكياس الهوائية المعيبة مجانا.