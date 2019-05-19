شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا عدد 0.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1398.69 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 238.1 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.41%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 8.26%، شركة ناس بنسبة 6.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.91%، بضغوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.97%، سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.