شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات.. وارتفاع سهم إعمار للتطوير وحيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.16% خاسرا عدد 55.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2519.43 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 200.9 مليون سهم محققة ما قيمته 176.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2905 صفقة لـ31 سهما، وارتفع سهم واحد، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت 3 أسهم.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 4.43%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%.

وارتفع سهم شركة إعمار للتطوير وحيدا بنسبة 2.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10%.