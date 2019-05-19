شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة الأوروبية ترتفع طفيفا أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر اليورو الأوروبى، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع السابق يوم الخميس الماضى، ليبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.94 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر. وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى... سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى 18.93 جنيه للشراء 19.09 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.94 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.94 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.97 جنيه للشراء 19.28 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.93 جنيه للشراء 19.09 جنيه للبيع سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.98 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.93 جنيه للشراء 19.11 جنيه للبيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر اليورو اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة الأوروبية ترتفع طفيفا أمام الجنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.