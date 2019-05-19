للأجنبي حقوق التملك والعمل والاستقدام.. تفاصيل نظام الإقامة الجديد بالسعودية

على صالح

نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية مميزات نظام الإقامة المميزة الجديد في المملكة والذي بموجبه لن يخضع المقيم وأفراد أسرته للمقابل المالي الذي يتحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

ويتمتع بنظام الإقامة المميزة أفراد أسرة المقيم وتتضمن كل من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة)، وفقا لصحيفة عكاظ والتي اشارت إلى أنه سيتمكن الشخص المتمتع بنظام الإقامة البقاء في المملكة مع أسرته، وحصوله على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض: «السكنية، والتجارية،...