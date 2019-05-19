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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة تواصل تراجعها بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار تراجعه خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 19-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل بها فى حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، خاصة الأسبوع الماضى الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع.
انخفض سعر الدولار ليسجل 16.99 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، فيما جاء متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى، والذى يعلنه البنك المركزى المصرى، بالغاً 16.98 جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.98 جنيه للشراء
17.10 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.99 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك البركة
17.00 جنيه للشراء
17.10 جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.