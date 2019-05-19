شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 19-5-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 19-5-2019 ، ليسجل جرام الذهب لعيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 610 جنيهات للجرام، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 610 جنيهات عيار 18 سجل 522.75 جنيه عيار 24 سجل 697.25 جنيه الجنيه الذهب 4880 جنيها أوقية الذهب 1277 دولارا.

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وكانت أسعار الذهب هبط أمس، جاء نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميا بنسبة 0.56% لتتراجع أوقية الذهب قرابة 8 دولارات، لتتراجع من 1285 دولار إلى 1277 دولار .

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.