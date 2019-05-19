شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة فاتورة السحور.. إزاى بتحسب المطاعم السياحية أسعار "المنيو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا بعد نشر فاتورة سحور أحد المواطنين فى مطعم سياحى بلغت 1000 جنيه، وانتشرت سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل على أسعار فاتورة المطعم التى اشتملت على "بيض وفول وجبنة وشاى"، مما استدعى أصحاب المطعم لإصدار رد رسمى على البلبلة التى حدثت.
ولكن هل تعلم كيف تحتسب المطاعم السياحية أسعار المنيوهات الخاصة بها، فالمطاعم السياحية الأمر بها مختلف عن المطاعم الأخرى التى تتبع المحليات، فنظرا لأن أغلب تلك المطاعم توجه عملها للوفود السياحية التى تقصد مصر، فـ"المنيو" الخاص بالمطاعم السياحية يخضع لضوابط وشروط وزارة السياحة وهى الشروط التى لا تخضع لها المطاعم الأخرى.
- مصر بها 1400 مطعم سياحى حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة ولهم درجة نجومية.
- بداية التصنيف السياحى للمطاعم من قبل وزارة السياحة هو الثلاث نجوم، ثم الأربعة والخمسة، حيث لا يعتد بتصنيف النجمة والنجمتين.
- المنيو فى المطعم السياحى يجب أن تخضع لموافقات وتصاريح من وزارة السياحة.
- أى تغيير فى منيو المطعم السياحى كذلك يتم بموافقة وتصريح من وزارة السياحة، سواء فى محتوى المنيو أو الأسعار.
- يجب أن يُعلن عنه فى مكان ظاهر فى المطعم، بجوار "درجة النجومية التى يحصل عليها المطعم".
- الموافقات تتعلق بإضافة أو حذف أكلة جديدة من "المنيو" أو زيادة أسعار المأكولات والمشروبات.
- فى حال رغب مطعم سياحى فى تغيير الأسعار فلا بد من التقدم لغرفة المنشآت السياحية بطلب والحصول على موافقة وزارة السياحة.
- لا يوجد زيادات أو أسعار موحدة تسرى على كل المطاعم السياحية، فكل مطعم يقوم بحساب التكلفة الخاصة به ونسبة الربح ويطلب الزيادة لأسعاره بصورة فردية.
- تخضع فواتير المطاعم السياحية إلى ضريبة القيمة المضافة وكذلك نسبة للخدمة التى يقدمها المطعم.
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