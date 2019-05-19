شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبدأ باستعادة تعافيه - تحليل صباحي - 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.60% بما يعادل 96.47 نقطة ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 6005.86 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6005.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6274.04 من جديد استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6274.04 .