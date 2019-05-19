شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.66% بما يعادل 141.15 نقطة ، ليحاول المؤشر بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بانخفاض تدريجي بأحجام التداول .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8400.00 من جديد استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8800.00 .

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