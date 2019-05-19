شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 4719 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه السهم منذ شهر يوليو من العام الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم المحوري عند 4750 نقطة، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4600 نقطة كمستوى اول ثم 4400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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