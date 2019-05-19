شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 2575 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 2630 نقطة، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 2450 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2650 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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