شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 9892 نقطة، الا انه انهى الجلسة عند مستوى 9871 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لاعلى لقد تصل بالمؤشر لمستوى المقاومة 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9750 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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