تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.27% خاسرا عدد 72.030 نقطة ليصل إلى مستوى 5576.96 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.43% خاسراً عدد 87.120 نقطة ليصل إلى مستوى 6020.76 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.86% خاسراً عدد 41.020 نقطة ليصل إلى مستوى 4720.50 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 45.4 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار كويتى عبر 2013 صفقة.
وانخفضت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.80%.
وجاء سهم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 20.26%، تليه مراكز بنسبة 9.01%، ثم يوباك بنسبة 6.17%، فيما تصدر سهم "المعدات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.45% ثم أن بنسبة 13.93%، ثم منازل بنسبة 10%
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