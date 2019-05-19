شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسرا عدد 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1393.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 625.9 ألف سهم، بقيمة قدرها 101.9 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 0.03%، ثم قطاع الاستثمار بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.02%، ثم قطاع الخدمات بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.02%.