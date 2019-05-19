تراجع بورصة دبى بنسبة 2.13% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.13% خاسرا عدد 54.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2520.15 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 150 مليون سهم محققة ما قيمته 118.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1760 صفقة ل30 سهما، وارتفع سهما، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت سهمين.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.10%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.10%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.11%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 6.49%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.04%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 1.65%.
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