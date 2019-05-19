شكرا لقرائتكم خبر عن هل تختفى الأجهزة المكتبية مع تطور المحمول؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن وجود منافسة ما بين الدسك توب والنوت بوك فى السوق المصرى لاسيما فى قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن تلك الأجهزة لا يمكن أن تنقرض مقابل التابلت لعدة أسباب وهى: "بالنسبة للديسك توب فهناك قطاعات كبيرة مازالت تعتمد عليه مثل البنوك وشركات الطيران وغيرها من القطاعات الأخرى كما أنها تستحوذ على حصة تصل إلى نحو 35 إلى 40% من السوق العالمى".

وأوضح خليل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن "النوت بوك" و"اللاب توب" هى الشائعة فى الاستخدام بقطاعات الأعمال ويستحوذ على المركز الأول فى السوق من حيث مبيعات الحاسبات بنسبة 35%.

وأكد رئيس شعبة الحاسبات أن تطور الهواتف الذكية والتى أصبح الكثير منها يعتمد على تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى ساهم فى خفض الإقبال على أجهزة الحاسبات اللوحية، فضلا عن اتجاه الشركات المصنعة عالميا نحو تطوير الهواتف الذكية على حساب الحاسبات اللوحية التى عادة ما تكون ذات مساحة تخزينية أقل من تلك الموجود بأجهزة النوت بوك.