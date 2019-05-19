طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%



كتب مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة من 15 إلى 20%، بجانب طرح كافة السلع الغذائية للمواطنين أول بأول، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاقد على شراء منتجات السلع الغذائية من خلال لجنة المشتريات المركزية وتوفيرها للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة .

وجدير بالذكر، أن فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة تواصل طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر ما يقرب من 50% من فروع المعرض فى العمل...