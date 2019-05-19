صدى البلد

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى التراجع خلال منتصف تعاملات السبت، 18 مايو 2019 ، بقيمة 3 جنيهات على مستوى مختلف الأعيرة. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة الاول. فيما سجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ 522 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 قيمة الـ 696 جنيهًا، فى حين سجل سعر الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجعه خلال تعاملات السبت.. 32 جنيها انخفاضا في سعر الذهب منذ بداية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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