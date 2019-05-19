شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 73 % من الودائع المصرفية للأفراد والشركات “بلا فوائد” .. ارتفعت إلى 935.7 مليار ريال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 صباحًا, 19 مايو 2019 م المناطق - الرياض شكلت الودائع تحت الطلب (بلا فوائد) نحو 73.1 في المائة بما يعادل 935.7 مليار ريال، من إجمالي الودائع المصرفية للأفراد والشركات بجميع أنواعها البالغة 1.279 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 2 في المائة بما يعادل 18.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 917.2 مليار ريال.

وسجلت الودائع المصرفية للأفراد والشركات نموا سنويا بنسبة 1.05 في المائة بما يعادل 13.33 مليار ريال، فيما ارتفع على أساس شهري 0.4 في المائة بما يعادل 4.8 مليار ريال.

وبذلك حققت ودائع الشركات والأفراد مستوى قياسيا جديدا، حيث إن أعلى مستوى تحقق خلال 2016 وبالتحديد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) البالغة نحو 1.275 تريليون ريال.

وجاء الارتفاع مدفوعا بنمو الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية، إذ نمت الأولى بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي والثانية 2.3 في المائة.

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