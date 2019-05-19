لا تغيير في عمليات الطيران المدني بأجواء الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” ووكالات



أكدت الناقلات الإماراتية أن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي، وأنها على اتصال بهيئة الطيران المدني والجهات المختصة في الإمارات فيما يتعلق بإشعار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للطيارين بالحذر من الطيران في أجواء منطقة الخليج عموماً جراء ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران الأمريكية التي تحلّق رحلاتها فوق منطقة الخليج إلى توخي الحذر «نظراً لزيادة الأنشطة العسكرية، وارتفاع منسوب التوترات السياسية في المنطقة». وجاء في التحذير أن ارتفاع منسوب التوترات في المنطقة «يشكل خطراً متزايداً غير متعمّد على عمليات الطيران المدني الأمريكية نظراً لاحتمال حدوث أمر غير محسوب أو لبس ما».

وحذّرت الإدارة من أن الطائرات التي تحلّق في المنطقة قد تواجه «تشويشاً غير متعمد في نظام تحديد المواقع والاتصالات، وهو أمر قد يترافق مع تحذير ضئيل أو يحصل دون تحذير».

وقال متحدث رسمي باسم «طيران الإمارات»: «نحن على دراية بإشعار إدارة الطيران الفيدرالية للطيارين الذي نُشر في وقت متأخر يوم الخميس في الولايات المتحدة، وحالياً، لا توجد تغييرات في عمليات الطيران لدينا. ونحن على اتصال وثيق مع السلطات ذات الصلة في دولة الإمارات وفي العالم، ونراقب الوضع عن كثب. وتبقى سلامة عملياتنا على رأس أولوياتنا».

وفي الإطار ذاته، قال متحدثون باسم كل من «الاتحاد للطيران» و«طيران العربية» و«فلاي دبي»: إن الناقلات تتبع المسارات الجوية الدولية المعتمدة، وأنها تنسق بشكل وثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، ومزودي خدمات الملاحة الجوية حول العالم، كما تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب.