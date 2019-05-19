19 مليار درهم أرباح 100 شركة في الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



بلغ إجمالي الأرباح المجمعة ل 102 شركة وطنية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي (لا تشمل الإدراج المزدوج والشركات الأجنبية) خلال الربع الأول من عام 2019 نحو 19 مليار درهم، بتراجع طفيف مقارنة مع 19.4 مليار درهم حققتها الشركات نفسها خلال الربع الأول من عام 2018. فقد تعرضت أرباح الشركات العقارية لضغوط محت مكاسب القطاع البنكي الذي يواصل تحقيق النمو اللافت في الأرباح. وتصدر «بنك أبوظبي الأول» قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية في الربع الأول 2019 بنحو 3.1 مليار درهم، بنمو 3.6%، ثم جاء «الإمارات دبي الوطني» في المركز الثاني بأرباح صافية فصلية بلغت 2.74 مليار درهم، بنمو 15%.

وفي المركز الثالث، حلت «اتصالات» بأرباح صافية بلغت 2.2 مليار درهم، بنمو 4.7%، ثم «إعمار العقارية» في المركز الرابع ب 1.74 مليار درهم بنمو 7.2%، ثم «دبي الإسلامي» في المركز الخامس ب 1.33 مليار درهم، بنمو 14%. وتستحوذ الشركات الخمس على أكثر من 50% من الأرباح، بقيمة تتجاوز مجتمعة 11.1 مليار درهم، لتصل إلى 58.4% من إجمالي أرباح الشركات ال 100 المحققة خلال الفترة.

وسجلت 14 شركة وطنية مدرجة خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجع صافي أرباح 26 شركة، وارتفع صافي أرباح نحو 60 شركة.

ولم تعلن بعض الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول 2019 حتى تاريخه.