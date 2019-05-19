«مسرّعة دبي للمدن الذكية» تفتح باب التسجيل للدورة الثالثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «مسرّعة دبي للمدن الذكية»، المسرّعة الأولى من نوعها المتخصصة بتكنولوجيا المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتح باب التسجيل للدورة الثالثة من برنامجها للشركات الناشئة المتخصصة في حلول المدن الذكية وتطبيقاتها ومنتجاتها.

أطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون مسرّعة دبي للمدن الذكية في مايو 2017، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين هم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومكتب دبي الذكية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وشركة«فيزا»، وشركة «أورانج بيزنس سيرفيسز»، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي.

ويستضيف مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» المملوك بالكامل من سلطة واحة دبي للسيليكون، فعاليات برنامج المسرّعة، فيما يتم تشغيله من قبل «ستارت أب بوت كامب» (Startupbootcamp)، المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات. واستثمر الشركاء مبلغ 18.4 مليون درهم في إعداد البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الشركات الناشئة بالخبرات المطلوبة، وقنوات الترويج، إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى شبكة عالمية من المتخصصين في القطاع.

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «نسعى في سلطة واحة دبي للسيليكون ومن خلال مسرعة دبي للمدن الذكية إلى ترسيخ التزامنا بدعم ريادة الأعمال، ودفع الابتكار، وتنفيذ الحلول التي تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله»، لجعل مدينة دبي أذكى وأسعد مدينة على مستوى العالم».

وأضاف: «استقبل البرنامج في دورتين ما يزيد على 1700 طلب، نجحت منها 20 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم في الالتحاق به، وهذا الإقبال للشركات الناشئة المتخصصة بحلول المدن الذكية وتطبيقاتها ومنتجاتها دليل على نجاح البرنامج، الذي نعتز بإطلاق نسخته الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تمكين 10 شركات ناشئة أخرى من الاستفادة من شبكة Startupbootcamp ومن تجربة دبي في عملية التحول نحو المدن الذكية.»

وقال إبراهيم سكسك، المدير العام لمسرّعة دبي لمدن المستقبل: «نتطلع للعمل مع الشركات الناشئة التي تسعى لتأسيس حضور لها انطلاقاً من مدينة دبي لتنشط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال التركيز على المدن الذكية، يوفر برنامجنا وصولاً غير مسبوق إلى الشركاء؛ من الجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، مما يعزز تحقيق رؤية دبي الطامحة لتصبح المدينة الذكية الرائدة على مستوى العالم».

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من سبتمبر 2019 وحتى يناير 2020. وسيقوم فريق متخصص من مسرّعة دبي للمدن الذكية باختيار عشر شركات ناشئة من مجموعة المتقدمين للمشاركة في البرنامج والحصول على مجموعة واسعة من فوائد حزمة برامج التسريع، بما في ذلك المساحات المكتبية في مركز «ديتك»، والدعم الاستشاري من أكثر من 100 خبير في القطاع، فضلاً عن الوصول إلى قائمة شركاء Startupbootcamp والمنظمات الشريكة والحصول على مبلغ 15 ألف يورو نقداً.