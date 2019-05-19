الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض بشأن اتفاق تجاري مع واشنطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم، الجمعة، أنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد للتفاوض مع واشنطن بشأن «اتفاق تجاري محدود، يشمل السيارات».

وقالت مالستروم: إنّها «أخذت علماً» بقرار الرئيس دونالد ترامب تأجيل فرض ضرائب على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة 180 يوماً، وأضافت أنّها ستلتقي الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر «الأسبوع المقبل في باريس».

وأشارت إلى أنّها ستبلغ وزراء التجارة الأوروبيين بنتائج المباحثات في 27 مايو/أيار في بروكسل.

وأكدت المفوّضة السويدية التي تقود المفاوضات باسم دول الاتحاد الأوروبي، «الرفض التام لعبارة أنّ صادرات السيارات (الأوروبية) تشكّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي».

وكانت وزارة التجارة الأمريكية اعتبرت في فبراير/شباط الماضي، أنّ واردات السيارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة تشكّل تهديداً للأمن القومي، ما أطلق العدّ التنازلي.

وكان لدى ترامب حتى السبت ليعلن قراره بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات، من عدمه. غير أنّه قرر الجمعة التأجيل لستة أشهر بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولليابان أيضاً؛ بهدف التفاوض بشأن اتفاق تجاري، وفي حال عدم النجاح في ذلك فإنّه سيفرض رسوماً جمركية إضافية.

(أ.ف.ب)