شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركة».. بين رهان التوسع الطموح والصفقات «المضخمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بعد أقل من شهر من الآن تطفئ شركة «ماركة» شمعة عيدها الخامس، وسط تساؤلات حول مستقبل الشركة التي رسمت لنفسها مستقبلاً مشرقاً يوم قدمت للمساهمين ملفاً متكاملاً حول خططها الطموحة في قطاع المطاعم والتجزئة، ولكن سرعان ما تحولت إلى خسائر متراكمة أطاحت آمال المستثمرين الذين يترقبون فصلاً آخر من الشركة التي راهنوا عليها، فهل ستعيد «ماركة» إضاءة شمعة عيدها السادسة فالسابعة.. والعاشرة، و.. أم أن شمعتها ستنطفئ إلى الأبد.

خرجت شركة «ماركة» للنور في يونيو/‏‏‏حزيران 2014، وأدرجت أسهمها في سوق دبي المالي في 25 سبتمبر/‏‏‏أيلول 2014، لتتيح بذلك الفرصة للمستثمرين للمرة الأولى، التعامل مع أهم الركائز المهمة في اقتصاد الإمارات، ألا وهو قطاع تجارة التجزئة.

كانت التطلعات نحو افتتاح نحو 100 متجر لشركة «ماركة»، إلا أن الظروف التي تعرضت لها الشركة لم تكن بالحسبان.

استحواذات ضخمة

أجرت «ماركة» منذ انطلاقتها، سلسلة استحواذات توسعية كبيرة، يرى البعض أنها مضخمة، أو مبالغ فيها خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية للشركات التي تم الاستحواذ عليها حيث قيمت باعلى من اصول الاستحوذ نفسها ، او انها نتجت حسابات خاطئة ، في الوقت الذي لم تتناسب مع مع حجم رأسمال الشركة البالغ 500 مليون درهم فقط.

وبدأت الشركة مجموعة من الاستحواذات على أعمال متنوعة كان أبرزها سلسلة مطاعم ريم البوادي، إضافة إلى استحواذات في قطاع التجزئة الأخرى؛ حيث بلغت قيمة استحواذ «ماركة» على «ريم البوادي» قرابة 315 مليون درهم، وقد جاء هذا الاستحواذ كجزء من استراتيجية النمو طويل الأجل، بهدف بناء محفظة من العلامات التجارية للمأكولات والمشروبات التي تديرها «ماركة للضيافة» الذراع المتخصصة بهذا المجال في الشركة.

كما استحوذت الشركة أيضاً على عمليات الشرق الأوسط الخاصة بالعلامة التجارية «موريلي جيلاتو» في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون درهم.

واشترت الشركة أيضاً حصة الأغلبية في «آيكونز شوب ليمتد»، التي تعد من كبرى شركات التجزئة الإلكترونية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وتضمن هذه الخطوة ل«ماركة»، أن تصبح أول شركة إقليمية تحصل على حقوق حصرية مع شركة عالمية تعمل في مجال التجارة الإلكترونية؛ إذ تحصل ماركة بموجب هذا الاستحواذ على نسبة 65 في المئة من أكبر شركة عالمية للتذكارات الكروية، مقابل 15.3 مليون درهم.

واستكملت «ماركة» صفقة تملك شركة «ريتيل كورب»، المالكة لأحد أكبر سلسلة متاجر المنتجات الرياضية في دولة الإمارات، في صفقة تقدر ب 220 مليون درهم بناء على تعديلات الإغلاق النهائية.

وأعلنت «ماركة»، أن القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ على نسبة 60% من الحصص في شركتي «شيكي مانكيز أرض الألعاب وفروعها وسويت سربرايسس»، تبلغ حوالي 30 مليون درهم، وسرعان ما باعت الشركة حصتها في «تشيكي مانكيز» إلى «إفولفانس نوليدج»، بعائد كبير.

وتمت الموافقة على بيع حصة ماركة في «تشيكي مانكيز» من قبل مجلس إدارة «ماركة» بسعر نهائي بقيمة 84 مليون درهم.

أرباح لم تتحقق

قامت استراتيجية الشركة على التوسع الطموح منذ بدايتها الأولى، إلا أن الحظ لم يكن حليف الشركة «قيد التأسيس» لتصل خسائر الشركة التراكمية بنهاية العام 2018 إلى 746 مليون درهم، وبذلك تتجاوز الخسائر التراكمية رأس المال بنحو 250 مليون درهم.

وكانت نشرة الاكتتاب، توقعت أن تحقق الشركة صافي أرباح اعتباراً من السنة الثالثة أو الرابعة من التأسيس.

وتوقعت أيضاً أن يزيد صافي مبيعات الشركة على نحو تراكمي ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى حوالي 80% في الخمس سنوات الأولى من عمل الشركة، بناء على افتتاح أولي وبشكل كبير لمتاجر بيع الأزياء بالتجزئة ومنافذ الطعام والشراب للاستفادة من قوة هذين المجالين في قطاع التجزئة بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وكانت توقعات الشركة تحقيق صافي مبيعات 109 ملايين درهم في أول سنة تشغيلية كاملة، بينما يرتفع صافي المبيعات إلى 1.1 مليار درهم في السنة الخامسة.

ومن التوقعات للشركة كانت زيادة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وصافي الربح من 10 ملايين درهم، و15 مليون درهم على الترتيب في السنة الأولى، ثم 134 مليون درهم و65 مليون درهم على التوالي في السنة الخامسة.

وعندما أدرجت الشركة أسهمها في سوق دبي المالي، لم يكن لديها أية فروع قيد العمل، وكان عدد فريق العمل لا يتجاوز 10 موظفين. وقد ارتفع عدد محال التجزئة بعد عام على التأسيس إلى 37 محلاً للتجزئة يعمل تحت إدارتها، مع وجود 1100 موظف يعملون لديها، وارتفعت عدد متاجر التجزئة لديها مع مواصلة التوسع إلى نحو 46 محلاً.

الهيكلة والاستمرارية

تواصل «ماركة» هيكلة عملياتها التشغيلية لخفض النفقات وتقليل الخسائر، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العمومية للاجتماع مجدداً وبحث خطة العمل لاستمرارية الشركة أو تصفيتها بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع الأخير، الذي رفض قرار «العمومية» يوم 15 مايو/‏‏‏أيار بعدم استمرارية «ماركة»، والذي تم إقراره من خارج جدول الأعمال، الأمر الذي اعتبرنه «الهيئة» مخالفاً لقانون الشركات.

وتأخرت عملية زيادة رأس المال التي تم إقرارها سابقاً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع خسائر الشركة التراكمية، والتي تجاوزت رأس المال ب 250 مليون درهم بنهاية 2018.

استمرار عمل «ماركة» مرهون بزيادة رأس المال وموافقة المساهمين، وإلا فإنها أمام خيار التصفية، وتبقى تجربة ماثلة بما لها وما عليها في أسواق المال وقطاع التجزئة في الإمارات.

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ثلاثة أقسام وخمسة استحواذات

شملت الشركة ثلاثة أقسام، وهي: ماركة للرياضة، وماركة للضيافة، وماركة للأزياء، بينما يقوم نموذج عملها على استقطاب العلامات التجارية العالمية المعروفة التي تتمتع بانتشار راسخ، فضلاً عن العلامات التجارية المحلية التي تظهر إمكانات قوية للنمو، لتعمل تحت مظلتها من أجل توسعة نطاق انتشارها في دولة الإمارات وعبر الأسواق الأخرى، في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد انقضاء أول 12 شهراً من عملياتها الرئيسية، أطلقت ماركة العديد من الفروع خلال العام 2015، والتوسع الناجح في العلامات التجارية الموجودة تحت مظلتها، وقدرتها على استقطاب علامات تجارية جديدة إلى المنطقة لأول مرة.

وتمكنت الشركة من تحقيق خمس عمليات استحواذ، وهي: «ريتيل كورب الإمارات المحدودة»، و«شيكي مونكيز أرض الألعاب، وسويت سيربرايزيس»، و«آيكونز»، وريم البوادي، و«موريليز جيلاتو».

من هي «ماركة»؟

«ماركة»، هي أول شركة مساهمة عامة تنشط ضمن قطاع التجزئة سريع النمو في دولة الإمارات، يستهدف الشرائح المتوسطة والفاخرة في قطاعات التجزئة الرياضية، والأزياء والضيافة.

تأسست الشركة يوم 23 يونيو/حزيران 2014، وتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي يوم 25 سبتمبر /أيلول 2014. وهي الآن موقفة عن التداول.

مقر الشركة دبي، وتقع مكاتبها في حي دبي للتصميم (دي 3)، ويرأس مجلس الإدارة في الوقت الراهن خالد جاسم بن كلبان، ويضم المجلس جمال الحاي نائب الرئيس، والأعضاء: حمد الشامسي، وخالد المهيري، وعبد الله العواني، وعادل الزرعوني، وناصر النابلسي، ومحمد الكتبي، وخالد الكمده.

وبحسب بيانات سوق دبي، فإن شيميرا للاستثمار تمتلك 5.18% من أسهم الشركة، مقابل 5% ل«ريليكو ليمتد»، و5% ل«الرمز للاستثمار».

نبوءات مخاطر تتحقق

نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة ماركة أظهرت عدداً من المخاطر المتوقع أن تواجهها، منها المخاطر المتصلة بعمليات الشركة، حيث إن الشركة ما زالت مبتدئة فإنها لم تؤسس سجل متابعة في حينه، وبحسب النشرة، فإنه «يجب دراسة توقعاتها وتقديراتها في نشرة الاكتتاب في ضوء المخاطر التي تحيط بالشركات عامة في مراحلها الأولى، وبناء على ذلك، فإن أي استثمار في أسهم الطرح سيحمل في طياته مخاطر من الطبيعي حدوثها في مراحل الاستثمار الأولى لتطوير عمل جديد».

وتتابع النشرة: «إن الوضع المالي للشركة ودرجة نموها في المستقبل من الممكن أن يتأثرا إذا لم تنجح خطة توسع الشركة، وقدرة الشركة على إدارة هذا التوسع ستعتمد على قدرتها على تنفيذ وتطوير الأنظمة التشغيلية والتمويلية والإدارية في الأوقات المناسبة وكذلك قدرتها على تدريب موظفيها وتحفيزهم وزيادة عددهم والتحكم فيهم. ولكن الإخفاق في زيادة مبيعات أحد الأسواق الحالية و/‏ أو الجديدة من الممكن أن يؤدي إلى عجز الشركة عن استرداد مصروفات التوزيع والترويج والتسويق علاوة على التكاليف الإدارية المتراكمة لتطوير هذه الأسواق».

علامات ومفاهيم جديدة

حاولت «ماركة» ترك بصمة خاصة بها في عالم تجارة التجزئة والمطاعم.

وأطلقت الشركة في قسم الرياضة «يويفا تشامبيونز ليغ إكسبرينس»، وهو مفهوم فريد من نوعه في عالم تجارة التجزئة، ورأى النور من خلال علاقة الشراكة التي توصلت إليها الشركة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتمحور حول أكبر منافسات كرة القدم وأكثرها شعبية في العالم، وهو دوري أبطال أوروبا.

أما القسم المتخصص بالمأكولات والمشروبات، وهو ماركة للضيافة، فقد أطلق أول مفهوم محلي على مطعم «تيست أوف إيتالي باي هاينز بيك»؛ وذلك في إطار شراكة مع الشيف هاينز بيك المصنف وفق معايير ميشلان، ومقهى «هاربر بازار».

كما وضعت ماركة لنفسها بصمة في عالم الأزياء في المنطقة مع افتتاحها لفروع حصرية تحمل علامات «إسنسيال أنتويرب»، و«ويل» و«لوريل»، وأعلنت عن إضافة «سيتي شيك» إلى محفظتها.

وأعلنت «ماركة» أيضاً عن ثلاث إضافات إلى حقيبة الأزياء التابعة لها؛ وهي: علامة دين فان الفرنسية للمجوهرات، وعلامة كارفن للأزياء الجاهزة التي تتخذ من باريس مقراً لها،

و«سيتي شيك» العلامة التجارية العالمية الرائدة للأزياء المعاصرة للمقاسات الكبيرة.