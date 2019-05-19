2.24 مليون العاملون في دبي بنمو 7%.. والبطالة 0.5% فقط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت نتائج مسح القوى العاملة في دبي عن ارتفاع عدد المشتغلين في الإمارة إلى 2.242 مليون شخص في العام 2018 بنمو 7%، مقابل 2.077 مليون في 2017، و19% مقارنة ب 1.873 مليون في 2016.

وأعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في إمارة دبي بلغ 0.5% في العام 2018، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح/ الصافي 83.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل، وذلك حسب تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018، الذي أصدره المركز.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن تلك المعدلات تؤكد قوة اقتصاد دبي ومتانته، حيث لا تزال تسجل الإمارة أدنى مستويات البطالة عالمياً، كما أن معدل المشاركة الاقتصادية يعد من أعلى المعدلات العالمية، موضحاً أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المشاريع الإحصائية الاستراتيجية السنوية؛ كونه مصدراً مهماً للمعلومات لمتخذي القرار وراسمي السياسات والمخططين والباحثين في مجال سوق العمل.

وأضاف المهيري أن المسح يُنفّذ وفقاً لأحدث التوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، بهدف التعرف إلى الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمشتغلين والعاطلين الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي، حيث يتم تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الذكية الجيومكانية للاستدلال على عينة المسح المُمثّلة والمُصمّمة بأسلوب علمي من الأسر المقيمة في الإمارة، والتي شملت 3000 أسرة موزعة على 1500 أسرة إماراتية، و1500 أسرة غير إماراتية مُوزّعة على مختلف مناطق الإمارة الجغرافية.

السكان الإماراتيون

وطرأ ارتفاع على معدل البطالة لدى الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي، من 2.9% في عام 2016 إلى 3.4% في عام 2017، ووصل إلى 4.0% في عام 2018، وبالنظر إلى مستويات البطالة بين الإماراتيين الذكور فقد ارتفعت بشكل طفيف وبلغت 2.0% في عام 2016 إلى 2.6% في عام 2017، وحافظت على هذا المستوى في عام 2018، حيث بلغت 2.7%، أما بالنسبة لمستويات البطالة لدى الإماراتيات الإناث مقارنة بالإماراتيين الذكور فهي أعلى، حيث تصل إلى الضعف تقريباً، ويُعزى ذلك إلى تفضيل شريحة من الإماراتيات العمل بالقطاع الحكومي في مهن ووظائف محددة أيضاً. وأظهرت نتائج المسح أن نحو نصف الإماراتيين ممن هم في سن العمل هم مساهمون ومشاركون اقتصادياً، وترتفع معدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين الذكور 62.6%، مقارنة بمعدلات المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيات الإناث 36.5%. ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقح/الصافي هو عبارة عن قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم في سن العمل، والذي يعطي صورة واضحة عن مقدار مشاركة الإماراتيين والإماراتيات في سوق العمل.

السكان غير الإماراتيين

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وبقت مستويات البطالة بين غير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي دون نصف نقطة مئوية خلال الفترة من 2016 ولغاية 2018، حيث لا بطالة تذكر لدى غير الإماراتيين الذكور 0.2% فقط، فيما تصل بطالة غير الإماراتيات الإناث إلى 1.0%، وذلك نتيجة للسياسات البناءة لسوق العمل وتلك المرتبطة بشؤون الأجانب، والتي تمنح الإقامات للعاملين والمستثمرين والطلبة ومن في حكمهم مع عدم أحقية إقامة الأجانب ممن هم في سن العمل في الدولة، دون ارتباطهم بعمل. وارتفعت معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة بالنسبة لغير الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي ممن هم في سن العمل، حيث بلغت 85.5% في عام 2018 (96.9% للذكور مقابل 55.9% للإناث)، كما يتضح ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة بالنسبة لغير الإماراتيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية سواء للذكور أو للإناث.

10468 متعطلاً عن العمل

بلغ إجمالي المتعطلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي 10468 متعطلاً مع نهاية عام 2018، حيث يتضح أن هنالك ارتفاعاً بأعداد المتعطلين مقارنةً بنهاية عام 2016 وبزيادة مقدارها 2893 متعطلاً خلال الفترة.

6774 وظيفة جديدة للمواطنين في عامين

بلغ إجمالي المشتغلين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي 2.24 مليون مشتغل مع نهاية عام 2018، منهم 81.3% ذكور و18.7% إناث.

كما ارتفع عدد المشتغلين الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة بإمارة دبي مع نهاية عام 2018 حيث بلغ 82630 مشتغلاً إماراتياً مقارنة مع 75856 مشتغلاً إماراتياً مع نهاية عام 2016 وبزيادة مقدارها 6774 خلال الفترة وبنسبة زيادة مقدارها 8.9% بأعداد المشتغلين الإماراتيين في عام 2018 مقارنة بعام 2016.