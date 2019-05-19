الأسهم العالمية تفشل في الإفلات من الخسائر بالرغم من قوة البيانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تراجعت حدة هبوط مؤشرات الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي؛ بعد استيعاب قوى السوق تبعات أزمة الحرب التجارية، إلا أنها لم تستطع تجنب الخسائر، وأنهت على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وإن كان بنسبة أقل.

انطلقت تداولات الأسبوع وسط متابعة حثيثة لتأثير التعرفة الجمركية؛ بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة نسبتها من 10% إلى 25% على حوالي 200 مليار دولار من الصادرات الصينية، على نفسية المستهلكين الأمريكيين، وهو ما كشف عنه تقرير ثقة المستهلك، الذي سجل ارتفاعاً محدوداً لشهر إبريل/نيسان بلغ 0.2%، مقارنة مع شهر مارس /آذار. إلا أن تقرير الناتج الصناعي جاء مخيباً للآمال وسط شعور عام بتعزيز بواعث القلق؛ جرّاء تأثير تصاعد النزاعات الجارية على اقتصاد العالم.

وعزز من الشعور بالقلق حملة وسائل الإعلام الصينية، التي شنتها ضد الولايات المتحدة؛ بعد أن قررت الصين اتخاذ إجراءات انتقامية؛ وذلك بفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ما عزز المخاوف من أن المفاوضات بين الجانبين ذهبت إلى غير رجعة.

وأنهت المؤشرات العالمية الرئيسية على تراجع بنسبة واحد في المئة وسطياً، وشمل الهبوط مؤشرات وول ستريت الثلاثة، رغم أنها شهدت نشاطاً لا بأس به خلال يومي الثلاثاء والأربعاء؛ لكن خسائرها خلال يومي الاثنين والجمعة فاقت مكاسبها خلال أيام الأسبوع الأخرى، لتنهي كلها على تراجع تصدرها مؤشر ناسداك الذي فقد 1.27%، وأغلق يوم الجمعة على 7816.28 نقطة، تلاه مؤشر داو جونز الذي تراجع بنسبة 0.89% وأغلق على 25764 نقطة، أما مؤشر إس أند بي 500 فقد خسر 0.76% وأغلق عند 2859.53 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الآسيوية، التي تحركت في تناغم لافت مع نظيراتها الأمريكية، تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 1.94% متصدراً الخاسرين على مستوى العالم، ومنهياً على2882.30 نقطة، كما فقد مؤشر نيكاي الياباني 0.44% منهياً الأسبوع على 21250.09 نقطة.

وكان أداء الأسهم الأوروبية استثناء؛ حيث نجحت في عزل أدائها عن مفاوضات التجارة مستفيدة من بيانات اقتصادية قوية، ومن تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض التعرفة الجمركية على واردات بلاده من السيارات ستة أشهر. وقد أنهى مؤشر داكس الألماني على مكاسب لافتة هي الأعلى منذ ثلاثة أسابيع؛ حيث بلغت 1.49% ليغلق على 12238.94 نقطة، أما مؤشر فاينانشل تايمز في لندن فقد تمكن من الإفلات من تبعات فشل المفاوضات حول بريكست بين الحكومة والمعارضة، وأنهى على مكاسب بلغت 2.02% متصدراً الرابحين على مستوى العالم، ومنهياً الأسبوع عند 7348.62 نقطة.

وتحت وطأة ضغوط قوة الدولار والبيانات الاقتصادية الإيجابية سجل الذهب خسائر أسبوعية هي الأعلى منذ شهرين؛ حيث فقدت الأونصة 0.7% مستقرة عند 1276 دولاراً.

وحافظت معدلات العائد على السندات الأمريكية على مستوياتها مستفيدة من ارتفاع مؤشر معنويات المستهلكين الأمريكيين وسط القلق المستمر من تأثير تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقد أنهى العائد على فئة السنوات ال10 عند 2.38% وبقي الفاصل بينه وبين العائد على فئة الثلاثة أشهر عند 0.6 نقطة أساس.