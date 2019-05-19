«ماجد الفطيم للتجزئة» تنال جائزة التحول الرقمي

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فازت شركة ماجد الفطيم بجائزة التميّز في التحول الرقمي والابتكار في قطاع التجزئة خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم على هامش المنتدى العالمي لتجارة التجزئة لعام 2019 في مدينة أمستردام.

تم تسليم الجائزة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة؛ بناءً على التميّز الذي حققته الشركة في حملة التحول الرقمي الجذري، والتي تبنت الشركة خلالها العديد من المفاهيم المبتكرة على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك تطبيق «امسح واذهب»، وطرح المتاجر الإلكترونية في أسواق عديدة، وإطلاق أول متجر عائم في العالم.