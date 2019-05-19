لماذا تفشل الشركات الناشئة؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (23)

1- الاعتماد الزائد على جودة المنتج:

يرى العديد من رواد الأعمال أن جودة منتجاتهم تكفي لتتفوق على منافسيها، ثمّ يعتمدون على هذا العامل بشكل كبير، فيهملون الجانب التسويقي للأعمال، وهذا خطأ عظيم يقعون فيه، وتاريخ الأعمال يزخر بقصص المنتجات الممتازة التي فشلت؛ بسبب ضعف التسويق، والقناعة في الاكتفاء بجودة المنتج دون غيرها تؤدي إلى فشل الشركة بنسبة 47%؛ وذلك بسبب فشل المنتج في المنافسة، وضعف خطط التسويق وإهمال المستهلك. والحل يكون من خلال الاهتمام بتعيين موظفي التسويق والمبيعات من ذوي الكفاءة.

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2-الأنانية:

لا شكّ أن تأسيس شركة جديدة يحتاج إلى فريق عمل متحمس وموهوب، ويكون مطلعاً على أوضاع النشاط الذي يديره، كما ينبغي أن تغلب عليه روح العمل الجماعية، أما الأنانية والتركيز على الذات فإنهما يهددان النشاط بالفشل؛ وذلك بسبب اختيار فريق العمل غير المناسب، وسوء التنسيق بين أعضاء الفريق أو المستثمرين. والحل يكون في انتقاء فريق العمل بعناية، والاطلاع على القواعد العلمية في اختياره من المصادر المتخصصة.

3- نقص السيولة الماديّة:

المال هو أساس أي شركة ناشئة أو عمل تجاري ناشئ يقوم به الإنسان، لهذا فإنّ نقص السيولة المادية وعدم تجهيز رأسمال مناسب سيُعرّض الشركة الناشئة للخسارة المؤكدة، لهذا عليك أن تعمل على دراسة الأمور المادية، وتقييم وضعك المادي قبل التفكير بتأسيس أي عمل جديد.